بالأرقام.. كيف كان أداء خدمات الإنترنت عبر الموبايل في الربع الأول؟

03:13 م الجمعة 30 أبريل 2021
بالأرقام.. كيف كان أداء خدمات الإنترنت عبر الموبايل في الربع الأول؟

كيف كان أداء خدمات الإنترنت عبر الموبايل

كتب - علاء حجاج:
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الجمعة، تقريره للربع الأول لعام 2021، عن أداء الإنترنت عبر الموبايل لشركات المحمول الأربعة " فودافون _ اورانج _ اتصالات _ وي"

وجاءت القياسات كالتالي:
مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download:
متوسط سرعة تنزيل البيانات
لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي فودافون واتصالات خلال شهر مارس مقارنة بشهر يناير، مع ثبات شركتي أورانج وwe وي عن نفس الفترة، حيث تبين ما يلي:
انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر مارس ليصبح ٢٤ ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٥ ميجابت في الثانية بشهر يناير.
استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢٤ ميجابت فى الثانية.
انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في شهر مارس ليصبح ١٩ ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٠ ميجابت في الثانية بشهر يناير.
استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢١ ميجابت فى الثانية.

وأشار التقرير إلى أن أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة أن الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي:
فودافون: 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.
أورانج: 6 ميجابت/ثانية خلال شهري يناير ومارس 2021.
اتصالات: 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.
وي: 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

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خدمات الانترنت الموبايل انترنت جهاز تنظيم الاتصالات

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