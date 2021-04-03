المالية: 85 مليار جنيه قيمة معاملات حكومية سددها المصريين إلكترونيًا منذ مايو 2019

كتب-مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إنه منذ الفترة من مايو 2019 وحتى فبراير الماضي، سدد المواطنين لأكثر من 85 مليار جنيه قيمة معاملات حكومية عبر آليات التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية ومدفوعة المواطن، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف أنهم سددوا ٥٣٢ مليار جنيه مستحقات ضريبية، و١٨٥ مليار جنيه مستحقات جمركية، إضافة إلى سداد ٩٩٦ مليار جنيه مستحقات للموردين.

جاء ذلك خلال كلمته في نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح مؤتمر الشباب والبنوك "Digital Banking Summit" لدعم مبادرات البنك المركزي في الشمول المالية والتحول الرقمي والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية بانكرز لاونج.