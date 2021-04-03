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رويترز: مصر تؤجل مزايدة رخصة لإنتاج السجائر طلبت شركات تجميدها

04:33 م السبت 03 أبريل 2021
رويترز: مصر تؤجل مزايدة رخصة لإنتاج السجائر طلبت شركات تجميدها

مصنع سجائر

القاهرة-وكالات:

قال مصدران بشركات تبيع السجائر في مصر لوكالة رويترز إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أبلغتهم اليوم السبت بتأجيل جلسة الفض الفني لمزايدة رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بحسب ما نقله موقع العربية نت.

وكان آخر موعد للتقدم للمزايدة، التي طلبت بعض الشركات تجميدها، غدا الأحد وتاريخ الانعقاد 6 يونيو المقبل.

وقال أحد المصدرين في تصريحات لرويترز "ما نفهمه من الخطاب أن التأجيل لأجل غير محدد، متوقعا تغيير شروط المزايدة "في حالة عقدها مجددا".

وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج أيضا تبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، والنسبة الباقية للشركات الأجنبية.

وكانت المزايدة المزمعة تشترط مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، "تم إخطار الشركات بتأجيل المزايدة... سنرفع مذكرة لرئيس الوزراء بوضع شروط جديدة للمزايدة".

تشترط المزايدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت شركات في خطاب أرسلته الشهر الماضي تطلب فيه التجميد إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".

السجائر إنتاج السجائر شركات تبيع السجائر الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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