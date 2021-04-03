تفاصيل أول طابع بريد تذكاري بكود احتفالًا بنقل المومياوات الملكية

كتب-علاء حجاج:

أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code والتي يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصري لتخليد الحدث التاريخي الخاص بنقل المومياوات الملكية والذي يحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.

وبحسب الهيئة القومية للبريد تمكن تقنية "QR Code" على الطوابع التذكارية هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التي أصدر فيها عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت، وكذلك الحصول على كافة المعلومات عن المومياوات الملكية التي تنقل اليوم من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وتضم مجموعة الطوابع التذكارية ثلاثة طوابع مقاس كل طابع منها 3 سم X ٥ سم وقيمتها ٥ جنيهات لكل طابع، ويبلغ مقاس البطاقة التذكارية 8 سم 12 X سم وقيمتها 5 جنيهات، وتضم اللوحة التذكارية 22 طابعًا تحمل صور جميع الملوك ومقاسها 20 سم 21 X سم وقيمة كل طابع منها 5 جنيهات.

وجميع الإصدارات متعددة الألوان ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code".

وتعد تقنية QR Code التي تم تطبيقها في الطوابع البريدية لأول مرة تخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

وأصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية تضم بطاقة تذكارية ومجموعة طوابع تحمل شعار الحدث بالإضافة إلى لوحة تذكارية من الطوابع بها صور جميع الملوك التي تنقل في الموكب.

وتنقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة.

واستعدادًا لانطلاق الموكب تم تصنيع سيارة خاصة بكل ملك من ملوك مصر القديمة خصيصا لهذا الموكب، تحمل شعارا موحدا، وتحمل اسمه ولقبه باللغة العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

كما سيتم عرض فني مبهر وبسيط احتفالا بالخروج الملكي للمومياوات من المتحف المصري، وسيشارك به عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وحسين فهمي ومنى زكي وهند صبري وغيرهم.

ومن المقرر أن تشترك عجلات حربية تم صنعها خصيصا لهذا الهدف، للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب، وذلك على أنغام الموسيقى العسكرية، وسط حشد رسمي وإعلامي غير مسبوق.

ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.