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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم

10:21 ص السبت 03 أبريل 2021
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم ليتراوح اليوم بين 20 و23 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق الجملة
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