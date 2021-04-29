ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية بمصر في الربع الأول رغم تراجعه عالميا

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير للمجلس العالمي، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما واصل الارتفاع للربع الثالث على التوالي (عند المقارنة ربع السنوية).

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر اليوم الخميس، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 7.1 طن مقابل نحو 6.9 طن خلال نفس الفترة من عام 2020.

وكان الطلب على المشغولات الذهبية في مصر وصل خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.9 طن.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، قال التقرير إن نمو الطلب على المشغولات الذهبية في السعودية ومصر والكويت لم يكن كافيا لتعويض الضعف في أماكن أخرى في المنطقة، خاصة وأن السياحة في المنطقة لا تزال محدودة وسط قيود السفر العالمية.

وأضاف أنه على الرغم نمو الطلب على المشغولات الذهبية للربع الثالث على التوالي (عند المقارنة مع الربع السابق) انخفض الطلب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استمر تأثير الوباء على الطلب.

وعالميا بلغ الطلب على الذهب في الربع الأول من العام الجاري 815.7 طن مساويا تقريبا لمستواه في الربع الرابع من عام 2020، لكنه انخفض بنسبة 23% مقارنة بالربع الأول من 2020.