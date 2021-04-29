صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 8% خلال الربع الأول من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان اليوم الخميس، زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 977 مليون دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 980 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020، بحسب البيان.

وبلغت صادرات شهر يناير 2021 حوالي 293 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبلغت صادرات شهر فبراير حوالي 344 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 17%، كما بلغت صادرات شهر مارس 2021 حوالي 340 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وذكر بيان المجلس، أن صادرات شهر فبراير تعد أعلى قيمة صادرات خلال أشهر الربع الأول من 2021.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار تمثل 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 152 مليون دولار محققا نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 17%.

ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة تراجع في القيمة بلغت 7%.

وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

ثم جاءت ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 4%، والولايات المتحدة الأمريكية 48 مليون دولار ونسبة نمو 24%، والسودان بقيمة 47 مليون دولار ونسبة نمو 92%.

ثم الجزائر بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، المغرب بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 49%، إيطاليا بقيمة 37 مليون دولار، وبنسبة نمو 34%.

وجاءت بعدها فلسطين بقيمة 32 مليون دولار ونسبة نمو 29%، لبنان بقيمة 31 مليون دولار ونسبة نمو 79% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، الاردن بقيمة صادرات 59 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 14 مليون دولار.

وبلغت صادرات المغرب 39 مليون دولار بزيادة في الصادرات 13 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 29 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، وأمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار.

وجاءت فى المركز العاشر روسيا بقيمة صادرات 21 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020، كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين خلال الربع الأول من 2021 إلى 25 مليون دولار مقارنة بقيمة 6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 300%.

ووفقا للبيان، فإن المجلس نظم ندوة إلكترونية عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الصيني بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في بكين.

ويعمل المجلس حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي أثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية، وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات، وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

وأوفد المجلس، عدد 2 بعثة دراسية إلى تنزانيا وأوغندا في شهري مارس وأبريل على التوالي تمهيداً لإيفاد بعثات من الشركات الغذائية أعضاء المجلس إلى أوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2021.

والبعثة الثانية إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 – 18 يونيو 2021 بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الإعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الأفريقية خلال تلك الفترة.