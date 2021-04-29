تراجع قيمة التداولات بالبورصة بنسبة 37.5% خلال شهر أبريل

02:25 م الخميس 29 أبريل 2021
تراجع قيمة التداولات بالبورصة بنسبة 37.5% خلال شهر أبريل

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية، خلال شهر أبريل بنحو 24.7 مليار جنيه، منخفضا بنسبة 37.5% مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقا لتقرير البورصة الشهري لشهر أبريل، سجل إجمالي قيمة التداولات، نحو 65.8 مليار جنيه، مقابل 90.5 مليار جنيه في مارس الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.9% إلى مستوى 10475 نقطة، خلال شهر أبريل 2021.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 650.7 مليار جنيه، بارتفاع بنحو 0.13% مقارنة بمارس الماضي.

وخلال شهر أبريل سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 410.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 322.3 مليون جنيه.

وتصدر قطاع العقارات قطاعات الأسهم المقيدة في البورصة من حيث قيم التداولات، بتداولات بقيمة 4 مليارات جنيه في أبريل، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بتداولات 2.5 مليار جنيه، والبنوك بتداولات 2.1 مليار جنيه.

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