المشاط تبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي موقف مشروعاتها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الجهات الحكومية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، حضر اللقاء ستيفاني سورينسن سكرتير أول ونائب رئيس قطاع التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن اللقاء يأتي في إطار حرصها على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أي عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.

وتناولت المباحثات موقف المشروعات الجارية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والجهات المعنية في مصر حيث يتم تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 117.8 مليون يورو في قطاعات: الهجرة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وسوق العمل، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية، ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة.

كما تطرقت المباحثات إلى الشراكات الدولية التي تم تنفيذها مؤخًرا ومن بينها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الممولة بمنحة قيمتها 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتم افتتاحه نوفمبر 2020.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون مع الجانب الألماني سواءً على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني.

وأوضحت أن الشراكات مع الجانب الألماني تعمل على تعزيز التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية.

ومن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين الجهات والوزارات المعنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 6 ملايين يورو لصالح وزارة البيئة بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة المختارة (كفر الشيخ - الغربية - قنا - أسيوط)، وفقا للبيان.

كما تتضمن هذه المشروعات مشروع دعم الابتكار الزراعي بمبلغ 7 ملايين يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر من خلال تطبيق الابتكار في مجال الزراعة.

ومن بين هذه المشروعات مشروع دعم التشغيل "3" بمبلغ 16 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يهدف إلى توفير خدمات التوظيف سعيا لتوفير فرص عمل عادلة ذات طبيعة غير أكاديمية للشباب، وكذا تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تقديم التعليم الفني والمهني.

ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، في عدة قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية.