"دكتور أونلاين" تحصل على تمويل جديد وتستهدف تقديم خدمات الأشعة والتحاليل

كتب - علاء حجاج:

قال الدكتور محمود عبد الحكيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دكتور أونلاين" للاستشارات الطبية عبر الإنترنت، إن المنصة تنتظر دخول مؤسسة جديدة لضخ الاستثمارات مقابل حصة من رأس المال خلال أسابيع قليلة.

وأضاف عبد الحكيم، في تصريحات لعدد من الصحفيين، أن الشركة تخطط لإضافة خدمات جديدة مثل طلب الأشعة والتحاليل في الوقت نفسه بعد الكشف مباشرة، وإجراء التحاليل ونوعيات معينة من الأشعة من المنزل، كما تسعى لإضافة الصيدليات بما يسمح للمريض بطلب الدواء مباشرة بعد انتهاء الكشف والحصول عليه في المنزل.

وتوقع عبد الحكيم أن تحقق "دكتور أونلاين" أكثر من 50 ألف كشف خلال العام الجاري، على أن تسجل 500 ألف كشف خلال 2022.

وذكر أن المنصة تتوافق مع احتياجات المرضى، وتتيح للطبيب في الوقت نفسه القدرة على التواصل مع المرضى من أي مكان ويقدم لهم التشخيص الأولي أو يحيلهم للمراكز المتخصصة في التحاليل والأشعة الطبية.

وبحسب عبد الحكيم، فإن المنصة تقدم العديد من الخدمات الطبية على الإنترنت بداية من تحديد الموعد مع الطبيب، وإجراء الكشف عبر مكالمات الفيديو، وإطلاع الطبيب على التحاليل والأشعة، وإحالة المريض إما لمراكز الأشعة والتحاليل، أو لزيارة عيادة الطبيب فيما بعد.

وأوضح أن المنصة تتيح للمرضى كذلك زيارة عيادة الطبيب كزيارة ثانية (استشارة) دون الحاجة لمصاريف إضافية، مشيرا إلى أن مصاريف الكشف أرخص من تلك التي يدفعها المريض لدى العيادات بشكلها التقليدي بنسبة قد تصل لـ50%.

وأضاف أن "دكتور أونلاين" تساهم في الحفاظ على وقت كل من المريض والطبيب، حيث تسمح للمريض الحصول على الخدمة من المنزل دون الحاجة لاستهلاك الوقت والمصاريف في زيارة العيادات، كما يسمح للطبيب بقضاء وقت أطول مع المريض والاستماع لشكواه.

وتتيح المنصة "إعداد تقرير مفصل" عن السجل الخاص بالمريض يمكن للطبيب استكماله مباشرة عقب انتهاء الفحص بما يحقق نوعا من الترابط للتاريخ المرضي لكل مريض على المنصة، كما تتيح الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد نوعية العيادة التي يحتاج إليها المريض في حالة لم يكن يعرف تحديدًا شكواه من خلال إجراء حوار مع برنامج محادثة "شات بوت" يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لعبد الحكيم.



وبدأت منصة دكتور أونلاين أعمالها في السوق المصرية من عام 2019، ومع بداية جائحة "كوفيد-19" ساهمت تداعيات الجائحة في سرعة نمو المنصة بشكل كبير، حيث سجلت خلال 2020 أكثر من 4 آلاف كشف، قدمها أكثر من 100 طبيب على المنصة، وبلغ عدد المشتركين حتى الآن 14 ألف مشترك، وفقا لعبد الحكيم.

وأكد أن الأطباء على المنصة يتم اختيارهم بعناية فائقة حيث يمثلون في الأغلب أطباء من الجامعات سواء القاهرة وعين شمس والإسكندرية وغيرها من الجامعات المصرية، إلى جانب عدد من الأطباء المصريين في المملكة المتحدة، يقدم هؤلاء الاستشارات الطبية للمرضى من مصر والسعودية والإمارات والسودان، كما يزور المنصة بانتظام عدد من المرضى من دول أخرى مثل رومانيا.

والمنصة هي إحدى الشركات التي تحتضنها مسرعة الأعمال "فلك" التابعة لشركة مصر لريادة الأعمال والابتكار التابعة لوزارة التعاون الدولي.