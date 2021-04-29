انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06% في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1780.55 دولار، في تمام الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات جلسة أمس نحو 1781.68 دولار، بحسب بلومبرج