انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم الخميس

10:19 ص الخميس 29 أبريل 2021
انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06% في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1780.55 دولار، في تمام الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات جلسة أمس نحو 1781.68 دولار، بحسب بلومبرج

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية

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