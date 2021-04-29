انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06% في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وسجل سعر الأوقية 1780.55 دولار، في تمام الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات جلسة أمس نحو 1781.68 دولار، بحسب بلومبرج
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