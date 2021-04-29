أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:09 ص الخميس 29 أبريل 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و3.8 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و3.8 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 2 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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