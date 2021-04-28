زيادة طفيفة في أسعار أطقم "الحلل" بعد زيادة أسعار البنزين

02:03 م الأربعاء 28 أبريل 2021
زيادة طفيفة في أسعار أطقم "الحلل" بعد زيادة أسعار البنزين

الحلل الألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحلل الألومنيوم والميلامين زادت بنسبة طفيفة بعد زيادة أسعار البنزين.

وأضاف هلال، أن الزيادة تصل إلى 3% في الطقم بحسب نوعه.

وأرجع هلال الزيادة إلى أن هناك بعض القطع مثل أطقم الملامين والألومنيوم يتم نقلها بسيارات تستخدم البنزين وليس سولار.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، الجمعة الماضية، والإبقاء على أسعار الوقود الأخرى دون تغيير.

وستكون هذه الأسعار سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بحسب بيان وزارة البترول.

وذكر رئيس الشعبة أن السوق يشهد حالة ركود كبيرة بسبب أزمة كورونا المستمرة حتى الآن.

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