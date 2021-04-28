زيادة طفيفة في أسعار أطقم "الحلل" بعد زيادة أسعار البنزين
كتبت- شيرين صلاح:
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحلل الألومنيوم والميلامين زادت بنسبة طفيفة بعد زيادة أسعار البنزين.
وأضاف هلال، أن الزيادة تصل إلى 3% في الطقم بحسب نوعه.
وأرجع هلال الزيادة إلى أن هناك بعض القطع مثل أطقم الملامين والألومنيوم يتم نقلها بسيارات تستخدم البنزين وليس سولار.
وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، الجمعة الماضية، والإبقاء على أسعار الوقود الأخرى دون تغيير.
وستكون هذه الأسعار سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بحسب بيان وزارة البترول.
وذكر رئيس الشعبة أن السوق يشهد حالة ركود كبيرة بسبب أزمة كورونا المستمرة حتى الآن.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
223514
عدد المصابين
-
167900
عدد المتعافين
-
13107
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان