"آي بي آر للبترول" تطلب التحكيم في إلغاء دانة غاز صفقة بيع أصولها بمصر

كتبت-ياسمين سليم:

قالت دانة غاز الإماراتية إن شركة آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة IBR للطاقة، طلبت التحكيم بعد إلغاء دانة غاز بيع أصولها للنفط والغاز في مصر.

وأعلنت دانة غاز يوم الأحد الماضي التراجع عن صفقة مع IBR الوسطاني للبترول، لبيع أصولها البرية في مصر، بعد أن تعذر التوافق بين الجانبين.

وقالت دانة غاز في إفصاح لبورصة أبوظبي إن شركة آي بي آر الوسطاني للبترول قدمت طلب تحكيم تعارض فيه حق دانة غاز في إنهاء اتفاق البيع والشراء.

وأضافت دانة غاز، إنها واثقة جدا من موقفها القانوني وحقها في إلغاء اتفاق البيع والشراء وستدافع عن موقفها.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة أنها أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار.