أوراسكوم للاستثمار: تعيين عقيل بشير رئيسا غير تنفيذي بعد استقالة "ساويرس"

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على قبول استقالة المهندس نجيب ساويرس، من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وتعيين عقيل حامد بشير رئيسا غير تنفيذي بدلا منه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن المهندس نجيب ساويرس، سيحتفظ بمنصبه عضوا منتدبا في مجلس إدارة الشركة، ورئيسا تنفيذيا.

كما وافق المجلس بالإجماع، على قبول استقالة الدكتور سامح يوسف الترجمان من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين وفاء شكري زقلمة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالشركة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.