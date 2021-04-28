1.1 مليار دولار استثمارات جديدة لحقول بترول خالدة وقارون العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

تعتزم شركتا خالدة وقارون للبترول ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي المقبل بقيمة مليار و82 مليون دولار للتنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق عمل الشركتين، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وقال سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، إنه من المستهدف ضخ نحو 830 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى 2021-2022 لتنفيذ خطة طموحة للبحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لكل من شركتي خالدة وقارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2021-2022.

وأضاف عبد المنعم أن الخطة تستهدف حفر 87 بئراً جديداً بواقع 35 بئرا استكشافياً و52 بئرا تنموياً، بما يسهم في تحقيق متوسط يومي للإنتاج يبلغ حوالي 130 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، بالإضافة إلى 630 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وخلال استعراض الموازنة التخطيطية لشركة قارون للعام المالي المقبل، أوضح رئيس الشركة المهندس أشرف عبد الجواد أن شركته تخطط لضخ استثمارات تبلغ حوالي 252 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية يشمل حفر 24 بئراً تنموياً و5 آبار استكشافية.

وذكر أن البرنامج يتضمن أيضا الاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وإعادة إكمال الآبار لتحقيق معدل إنتاج سنوي حوالي 9 ملايين برميل زيت خام.

وأشار عبد الجواد إلى الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة العاملين وتحقيق أهداف منظومة الإنتاج بالحقول في مواجهة تحديات جائحة كورونا.

وأكد طارق الملا، خلال الجمعيتين، ضرورة الاهتمام والتركيز خلال الفترة الحالية على سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات والأنشطة والاستفادة من البنية التحتية بالشكل الأمثل وتطبيق برامج خفض تكلفة الإنتاج، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء في هذه المرحلة التي تشهد تحديات عالمية رئيسية في صناعة البترول نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى ضرورة التركيز على الأنشطة الاستكشافية وسرعة إنجازها لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج.

وشدد الملا على الاستمرار في تحديث نظم الأمن والسلامة وحماية البيئة بمواقع الإنتاج كهدف أساسي ضمن استراتيجية الوزارة، فضلا عن التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وزيادة الوعي لدى العاملين للحفاظ على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا.

وحضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس ديفيد تشي رئيس أباتشي مصر.