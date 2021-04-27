التأمينات توضح حقيقة إيقاف صرف المعاشات لمن لا يحمل كارت ميزة

كتبت- ياسمين سليم:

نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف صرف المعاشات على البطاقات ذات اللون الأزرق بداية من يونيه المقبل، وجعل الصرف عبر بطاقة ميزة فقط.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة في بيان اليوم إن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

وأضاف أن الدولة تسعى لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة و يتم قبولها على شبكة " 1-2-3 " والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.

وأوضح عوض أن الهيئة تسخر كافة امكانياتها للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر سواء كان التحول إلى كروت الصرف "ميزة" وكذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.