مصر ثالث أكبر الدول العربية استيرادا من البرازيل في الربع الأول من 2021



كتب- مصطفى عيد:

كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن ارتفاع صادرات البرازيل إلى الدول العربية بنسبة 18.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، لتصل قيمة الصادرات إلى نحو 2.91 مليار دولار.

وبحسب بيان من الغرفة العربية البرازيلية اليوم الثلاثاء، حققت الصادرات البرازيلية للدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً أيضا من حيث الحجم وذلك بنسبة 22.5% خلال الربع الأول من العام الجاري وسط انتعاش التجارة العالمية مؤخراً.

وقالت الغرفة إن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول العربية المستوردة للسلع البرازيلية خلال هذه الفترة، حيث بلغ حجم الصادرات إلى المملكة 526.16 مليون دولار، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 406.36 مليون دولار، تليها مصر بقيمة 379.26 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 352.2 مليون دولار.

واشتملت أبرز واردات المنطقة العربية من البرازيل على الحديد الخام، إلى جانب المنتجات الغذائية كالسكر والدواجن ولحوم الأبقار والحبوب، في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات فول الصويا والذرة ارتفاعاً قياسياً بلغ 147.98% و132.67% على التوالي.

من جهة أخرى، بلغت صادرات العالم العربي إلى البرازيل نحو 1.31 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بزيادة تصل إلى 11.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال أوسمار شحفي، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "يشهد الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية نمواً ملحوظاً وسريعاً، نتيجة إعادة فتح المعابر التدريجية وحملات التلقيح المستمرة، تجلى في نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021".

وذكر: "من المتوقع أن يستمر هذا النمو بالارتفاع، خاصة في ظل استمرارية الانتعاش التجاري وزيادة الطلب من قبل المستهلكين".

وأضاف شحفي: "كلنا ثقة بأن المنتجات الغذائية البرازيلية ستشهد ارتفاعاً متزايداً في الطلب عليها إقليمياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك نتيجة للارتفاع الذي تشهده الأنشطة السياحية في الآونة الأخيرة، وغيرها من العوامل الأخرى. ويعكس النمو المطرد في صادرات البرازيل مرونة البلدان العربية وقدرتها على التعافي السريع، واستمرارية التوسع على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها الأسواق حول العالم".

وأشار إلى أنه في هذا الإطار ستعمل الغرفة التجارية العربية البرازيلية على تسهيل الأنشطة التجارية بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية البرازيلية، وخلق المزيد من فرص التعاون، الأمر الذي يعكس ثقة الدول العربية بالبرازيل كشريك موثوق في هذا المجال.