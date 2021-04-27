مجموعة صحارى: حصلنا على موافقة مبدئية من شريك فني لتطوير الحديد والصلب

كتبت شيماء حفظي:

قالت مجموعة صحارى المملكة المتحدة إنها حصلت على موافقة مبدئية من شريك فني لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية.

وقال حسام حواس مدير العلاقات العامة في صحارى لمصراوي إنه خاطب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بموافقة الشريك الفني وطالب الوزارة بالتعاون مع الشركة في التطوير.

وكان حواس قال لمصراوي، سابقا إنه قدم للشركة القابضة خطاب ضمان بتمويل لتطوير الحديد والصلب، وإن شركته تسعى للتعاقد مع شريك فني بعد موافقة الوزارة، خاصة وأن الشركات تريد تأكيدا بشأن المشروع.

لكن مصدر بوزارة قطاع الأعمال، إنها لم تتلق عرضا فنيا لتطوير الشركة، وكل ما تم إرساله مخاطبات تتعلق بتوفير تمويل وهذا ليس المطلوب.

وكانت شركة صحارى، قالت في مستند حصل عليه مصراوي سابقـا، إن هناك 4 شركات عالمية مقترحة لتكون شريكا فنيا في مشروع تطوير الحديد والصلب بينها مجموعة SMS الألمانية ومجموعة دانيللي الايطالية، ومجموعة بريميتلز الإنجليزية، وميت بروم الروسية.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.