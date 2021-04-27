شركات منتجات الألبان تتراجع عن زيادة الأسعار بسبب الركود

كتبت- دينا خالد:

قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أسعار منتجات الألبان والزبادي المعبأ والسائب تراجعت في الأسواق بسبب حالة الركود التي يشهدها السوق.

وأوضح عمران، أنه بعد أن رفعت الشركات الأسعار قبل شهر رمضان بنسبة 5%، أعادت بعض الشركات الأسعار كما هي.

وقدمت بعض الشركات عروضا عند شراء 9 عبوات تحصل على 3 عبوات هدية، أو عند شرائك 5 عبوات تحصل على عبوتين هدية.

وأرجع عمران هذا الانخفاض، إلى حالة الركود وضعف الإقبال الذي يعاني منها سوق المواد الغذائية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار عمران أن الزبادي البلدي انخفض إلى 2.5 جنيه للعبوة بدلا من 3 جنيهات.

وكانت أسعار الزبادي شهدت ارتفاعا في الأسواق مع بداية شهر رمضان بقيمة تتراوح بين 25 و 50 قرشا بحسب حجم العبوة.