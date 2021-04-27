إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار برئاسة عصام الوكيل

كتب- علاء حجاج:

أصدر شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد برئاسة عصام الدين محمد الوكيل- الخبير المصرفي واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب السابق للمصرف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ.

ويضم مجلس إدارة البريد للاستثمار لعضويته ممثلا عن البريد المصري كل من محمد أحمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، وأحمد فؤاد الخولى- مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للاستثمار والخزانة.

كما يضم تشكيل مجلس الإدارة أيضا من ذوى الخبرة كلا من اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، محمد نصر الدين محمد علي مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية، سالي رفعت - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، عماد عزت سعد الله عضواً منتدباً للشركة.

الجدير بالذكر أن شركة البريد للاستثمار أحد الشركات المملوكة للبريد المصري، وتعد الذراع الاستثمارى للهيئة وتم تأسيسها في عام 2006 ولها العديد من الشركات الاستراتيجية منها مساهمتها في شركة اتصالات مصر بنسبة 20% وكذا العديد من الشركات التى تدعم مجالات عمل البريد المصري مثل شركات تقنية المعلومات والأمن ونقل الأموال وإدارة المشروعات والمنشآت والتسويق.