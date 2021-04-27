المالية تستهدف 33.1 مليار جنيه إيرادات من قناة السويس العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

تستهدف وزارة المالية تحقيق زيادة في الإيرادات من فائض قناة السويس بنسبة 6.8% خلال العام المالي المقبل مقارنة بما هو متوقع للإيرادات من هذا الفائض خلال العام الحالي، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وبحسب البيان المالي لموازنة العام المقبل والصادر مؤخرا، تستهدف وزارة المالية ارتفاع الإيرادات من فائض قناة السويس العام المقبل إلى نحو 33.1 مليار جنيه مقابل نحو 31 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري.

ومن المستهدف أيضا تحقيق إيرادات من فائض البترول بقيمة 7.8 مليار جنيه العام المالي المقبل مقابل نحو 8.6 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بنسبة تراجع 9.2%.

كما تستهدف الوزارة تحقيق إيرادات من فائض الهيئات الاقتصادية الأخرى خلال العام المقبل بنحو 21.5 مليار جنيه مقابل نحو 19.7 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بنسبة زيادة 8.7%.

ووصل مستهدف الإيرادات من موارد الصناديق والحسابات الخاصة إلى نحو 51.2 مليار جنيه بموازنة العام المقبل مقابل نحو 41.9 مليار جنيه متوقعة لهذه الإيرادات العام الجاري بنسبة زيادة 22.1%.

وتستهدف وزارة المالية أيضا إيرادات من أرباح الشركات التابعة للدولة بنحو 16.6 مليار جنيه العام المالي المقبل مقابل نحو 10 مليارات متوقعة العام الجاري بنسبة زيادة 66.8%.

ومن المستهدف تحقيق إيرادات من إتاوة البترول العام المقبل بنحو 14.6 مليار جنيه مقابل نحو 13.2 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بزيادة 10.3%.

وأشارت وزارة المالية في البيان المالي إلى أنها تستهدف تحصيل إيرادات العام المقبل من مقابل الخدمات الحكومية بقيمة نحو 10.1 مليار جنيه مقابل نحو 8.6 مليار جنيه العام الجاري بنسبة زيادة 17.4%.

وتستهدف المالية أيضا تحقيق إيرادات من الفوائد المحصلة بنحو 10.5 مليار جنيه العام المقبل مقابل نحو 9.1 مليار جنيه متوقع للعام الجاري بنسبة زيادة 14.8%.

وتستهدف الوزارة تحقيق زيادة بشكل عام في بند الإيرادات الأخرى (بخلاف الضرائب والمنح) بمشروع موازنة العام المقبل ليصل إلى 380.6 مليار جنيه مقابل نحو 284.1 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بزيادة 34%.