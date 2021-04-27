بلومبرج: ارتفاع أسعار عدد من المحاصيل الغذائية إلى أعلى مستوى في 8 سنوات



كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار عدد من المحاصيل الزراعية الغذائية إلى أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة إن أسعار القمح والذرة وفول الصويا ترتفع إلى مستويات عالية لم تشهدها منذ عام 2013 بعد مكاسب الأسبوع الماضي، والتي حذر بعض المحللين خلالها أن هناك فقاعة في الأسعار كانت تتشكل بسبب المضاربة.

وأوضحت الوكالة أن ظروف الطقس السيء التي تواجهها المحاصيل في البلدان المنتجة الرئيسية هو السبب الرئيسي في هذا الارتفاع، حيث يضر الجفاف في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا بنباتات القمح وكذلك الذرة في البرازيل.

كما يؤدي هطول الأمطار في الأرجنتين إلى عرقلة محصول فول الصويا، بالإضافة إلى وجود مخاوف من حدوث جفاف قادم على حزام الزراعة الأمريكي هذا الصيف، بحسب الوكالة.

وقالت إن ارتفاع أسعار المحاصيل في الولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير، وقد تمتد التكاليف قريبا إلى أرفف متاجر البقالة.

وذكرت أنه في غضون ذلك تلتهم الصين إمدادات الحبوب في العالم، ومن المقرر أن تستورد أكبر كمية من الذرة على الإطلاق مع توسعها في قطيع الخنازير الضخم، حيث تنتشر الشائعات بأنها تعمل على شراء مليون طن متري من الذرة الجديدة، وفقا لأرلان سوديرمان، كبير اقتصاديي السلع في "StoneX".

وقالت جاكلين هولاند، المحللة في فارم فيوتشرز، لبلومبرج، "نقترب من نقطة الاضطرار إلى تقنين الطلب.. فالمزارعون إما نفدت محاصيلهم بالبيع أو ينتظرون ارتفاع السوق".

وبحسب الوكالة، يثير الارتفاع مخاوف تضخم أسعار الغذاء، لأن المحاصيل الأساسية تؤثر بشدة على أسعار المستهلكين لكل شيء، من الخبز وعجينة البيتزا وإلى اللحوم وحتى المشروبات الغازية.

وارتفع مؤشر بلومبرج للزراعة الفوري- الذي يتتبع المنتجات الزراعية الرئيسية- بأكبر قدر خلال 9 سنوات تقريبا الأسبوع الماضي.

وصعد القمح إلى أعلى سعر له منذ فبراير 2013 قبل أن يغلق تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 3.8% عند 7.395 دولار للبوشل (وحدة مكيال أمريكية للحبوب تعادل نحو 27.2 كيلو جرام للقمح)، حيث بدأ المشترون الجدد في التدخل، حيث أصدرت كل من مصر وبنجلاديش عطاءات جديدة.

ووصل سعر الذرة عند 6.575 دولار للبوشل، وهو أعلى سعر منذ مايو 2013، بينما كان سعر فول الصويا هو الأغلى منذ يونيو 2013 قبل أن يغلق على ارتفاع 1.5% إلى 15.3925 دولار، بحسب الوكالة.