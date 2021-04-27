مصر تتقدم 10 مراكز بمؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر أبريل الجاري.

ووفقا لبيانات المؤشر احتلت مصر المركز 38 عالميًا ضمن مؤشر يضم 52 دولة، لتصعد بذلك 10 مراكز في أبريل مقارنة بالشهر الماضي.

ويعتمد تصنيف بلومبرج على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت مصر على 50.1 نقطة، فيما حصلت سنغافورة صاحبة المركز الأول على 79.7 نقطة.

ويضم المؤشر 52 دولة وجاءت البرازيل في ذيل القائمة ب 39.1 نقطة.

وتظهر البيانات أن 0.3% من سكان مصر تلقوا اللقاح حتى الآن، وفقا للمؤشر.

وتوسعت مصر خلال الفترة الماضية في حملة التطعيم ضد وباء كورونا.