"تنمية المشروعات": تحويل 9500 سيارة للعمل بالغاز خلال 3 شهور بقيمة 75 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي من خلال الجهاز بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 9500 سيارة بإجمالي تمويل بلغ 75 مليون جنيه.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء، أكدت نيفين جامع استمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة البترول، ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك، لتنفيذ البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف التوفير على المواطنين وأصحاب السيارات في سعر الطاقة وتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

ودعت نيفين جامع المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي والاستفادة من الوفر الذي يحققه استهلاك الغاز في نفقات التشغيل والذي يصل إلى 55% تقريبا مما يساعدهم على الاستفادة من الفارق فى تلبية احتياجات المشروع الأخرى.

وذكرت أن العاملين في مجال المواصلات والنقل الجماعي من أصحاب التاكسي والملاكي والميكروباص سيستفيدون أيضا من الوفر الذي يحققه استهلاك الغاز في زيادة دخلهم ومواجهة أسعار البنزين.

وأكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، أن هناك إقبالا كبيرا على تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين) وخاصة في إطار نسبة الوفورات الناتجة عن التحويل، فضلاً عن أن تكلفة التحويل بسيطة يمكن لأصحاب السيارات سدادها على أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات.

وذكر أنه يمكن سداد هذه الأقساط من خلال شركتي كارجاس أو غازتك وذلك بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فوري، وتقتصر المستندات المطلوبة للتحويل على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وإيصال المرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة، كما أن عملية التحويل لا تزيد على 4 ساعات.