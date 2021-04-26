مبيعات عربية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.74%، إلى مستوى 10525 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، بينما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 38.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 35.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 2.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، إلى مستوى 10604 نقطة.