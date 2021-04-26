بي بي تعلن تشغيل حقل ريفين للغاز ضمن مشروع تنمية غرب دلتا النيل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة بي بي البريطانية، العاملة في مجال استخراج الغاز والبترول، في بيان لها اليوم الاثنين، تشغيل حقل ريفين للغاز الطبيعي بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل على ساحل البحر المتوسط.

وقالت الشركة إن المشروع البالغ تكلفته حوالي 9 مليارات دولار يشمل خمسة حقول للغاز تابعة لمنطقتي امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، وإنها نفذت المشروع بالتعاون مع شركائها ووزارة البترول خلال ثلاثة مراحل.

وأضافت أن إنتاج ريفين يأتي بعد بدء حقلي جيزة/ فيوم بالإنتاج في عام 2019، وكذلك حقلي تورس/ ليبرا اللذين بدأ إنتاجهما في عام 2017، ويتم ضخ الغاز من خلال التسهيلات البرية المنشأة حديثاً لحقل ريفين ثم إلى الشبكة القومية للغاز.

ويبلغ إنتاج حقل ريفين حالياً حوالي 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويمتلك الحقل القدرة على إنتاج حوالي 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف برميل متكثفات يومياً عندما يصل إنتاج الغاز من الحقل إلى ذروته، وفقا للشركة.

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي: "استكمال هذا المشروع متعدد المراحل واستثمار مليارات الدولارات في زخم التحديات الراهنة شهادة على متانة علاقة بي بي بوزارة البترول المصرية وشركائنا وكذلك التزامنا طويل الأمد تجاه مصر في إطار إسهام مشروع غرب دلتا النيل بشكل كبير في دعم الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من خلال توفير إمدادات غاز مرنة ومنافسة من حيث التكلفة".

وأشار لوني إلى الدور الكبير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في دعم هذه المشروعات الضخمة، بحسب بيان الشركة.

وقال كريم علاء الرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا بشركة بي بي: "استكمال المشروع ونجاحنا في بدء الإنتاج من ريفين بأمان لم يكن ممكنا بدون الالتزام والتعاون الكامل لجميع فرق العمل للتغلب على التحديات التي واجهت المشروع في ظل الأوضاع العالمية الراهنة. نحن نعمل مع وزارة البترول وشركائنا للنظر في إمكانية استخدام الأصول القائمة لتنمية الفرص الاستكشافية القريبة".

وتضمن مشروع تنمية غرب دلتا النيل 25 بئراَ يتم إنتاج الغاز منها إلى التسهيلات البرية من خلال ثلاثة مرافق بحرية بالمياه العميقة، ويبلغ إجمالي طاقة إنتاج التسهيلات البرية حوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بما في ذلك التسهيلات البرية لريفين، ويضخ كامل الإنتاج في الشبكة القومية للغاز، بحسب البيان.

وتمتلك بي بي 82.75% من حصة المقاول، بينما تمتلك ونترشال ديا الحصة الباقية البالغة 17.25%.

واستثمرت بي بي أكثر من 35 مليار دولار في مصر منذ بداية عملها وحتى الآن، بحسب بيان الشركة.

وتنتج الشركة مع شركائها حوالي 60% من إجمالي الغاز المنتج في مصر من خلال الشركات المساهمة، أو الشراكات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، أو الشراكات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وأيوك (إيني) والشركة الفرعونية للبترول وشركة بترول بلاعيم (بتروبيل).