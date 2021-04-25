البرلمان يقر اتفاقية بين مصر وألمانيا لتنمية المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، قالت المشاط إن المشروع يهدف إلى إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق فرص عمل، وتحفيزاً لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في مصر لخلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة: الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وفقا للوزيرة.

وأضافت المشاط أنه في إطار هذا المشروع من المقرر مرافقة الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة، وتقديم المشورة للشركات النشيطة، بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناءً على احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات، والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.

وأشارت إلى أنه في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق مزيد من فرص العمل للتغلب على تداعيات أزمة كورونا، تم التنسيق مع الجانب الألماني للحصول على منحة بقيمة 3 ملايين يورو، في نطاق تمويل المبادرة الخاصة للتوظيف والتدريب، وذلك لتمويل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر".