الحكومة ترفع دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة إلى 87.2 مليار جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد أنه تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي 2021-2022 إلى نحو 87.2 مليار جنيه مقابل نحو 84.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، قالت وزارة المالية إنه تم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لعدد من الافتراضات والتي تشمل التالي:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها وهي، 8.6 مليون طن قمح (5.1 مليون طن مستورد، و3.5 مليون طن قمح محلي) منها كمية نحو 8 ملايين طن قمح لتوفير نحو 89 مليار رغيف بالإضافة إلى 651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

2- عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 71 مليون فرد (66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، و4.3 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا).

3- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 73.7%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 26.3% (وذلك من إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 120.8 مليار رغيف في السنة).

4- متوسط سعر طن القمح المحلي يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منهما.

5- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لعدد 58.5 فرد للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا "5.1 مليون فرد").

وافترض مشروع الموازنة أن دعم رغيف الخبز سيصل إلى نحو 44.9 مليار جنيه العام المقبل، ودعم سلع البطاقة التموينية إلى 36.6 مليار جنيه، ودعم نقاط الخبز إلى نحو 3.2 مليار جنيه، ودعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليار جنيه.