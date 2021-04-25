تصل لتريليون جنيه.. كيف تخطط الحكومة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة؟

03:20 م الأحد 25 أبريل 2021
تصل لتريليون جنيه.. كيف تخطط الحكومة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة؟

محمد معيط وزير المالية

كتبت- ياسمين سليم:

تهدف وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، لتمويل الفجوة المالية لموازنة العام المالي الجديد، وفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة 2021- 2022.

وقدر البيان المالي للموازنة قيمة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد بتريليون و68 مليار جنيه.

وتنقسم هذه الاحتياجات بين العجز الكلي للموازنة بقيمة 475.5 مليار جنيه وسداد القروض المحلية بقيمة 477.6 مليار جنيه وسداد القروض الأجنبية بقيمة 115.3 مليار جنيه.

وتخطط الحكومة لتمويل هذه الفجوة عبر التمويل المحلي والخارجي والقروض من المؤسسات الدولية.

وتتوقع الوزارة الحصول على تمويل محلي بقيمة 990.1 مليار جنيه، فيما سيبلغ قيمة التمويل الخارجي 76.3 مليار جنيه من خلال الاقتراض من مؤسسات دولية وإصدار سندات دولية.

وتخطط الوزارة لإصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

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