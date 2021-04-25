انخفاض طفيف في أسعار الفول بسبب وفرة المعروض
كتبت_دينا خالد:
قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي والمستورد تراجعت بقيمة طفيفة مع بداية شهر رمضان في ظل وفرة المعروض.
وأضاف الباشا، أن سعر كيلو الفول البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها في سوق الجملة، مقابل 10 جنيهات و14 جنيها.
8ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 6.5 و جنيهات، مقابل 8 و9 جنيهات في مارس الماضي، بحسب الباشا.
وأرجع الباشا، تراجع الأسعار إلى، استيراد كميات كبيرة من الفول الأسترالي بسبب انخفاض أسعاره عالميا هذا العام، مما أدى لانخفاض أسعار الفول المستورد والبلدي.
وتابع الباشا، أن زيادة إنتاج هذا العام من الفول البلدي وقرار وقف تصديره، أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما أدى لانخفاض الأسعار.
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