لماذا ألغت دانة غاز صفقة بيع أصولها البرية في مصر؟

كتبت- ياسمين سليم:

قررت شركة دانة غاز، المدرجة في بورصة أبوظبي، اليوم الأحد، العدول عن صفقة بيع أصولها البرية في مصر، والتي أعلنت عنها سابقاً يوم 25 أكتوبر الماضي.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة إنها أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار.

وكانت صفقة البيع الملغاة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها دانة غاز بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر، ودخلت الشركة في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019.

لكن الشركة أوقفت خطط البيع وقالت اليوم إنها ستواصل التزامها التام بإدارة أصولها في مصر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة المصرية.

لماذا توقفت صفقة البيع؟

رغم أن دانة غاز كانت قد أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر، إلا أنها قررت عدم السير قدما في هذه الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي اليوم إنه تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين وذلك قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع والذي توافق في يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في البيان، إنه ثبت وجود صعوبات بين الطرفين لاستيفاء الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية البيع، وعقب انتهاء الموعد المحدد للوفاء بهذه الشروط، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب والتمعّن، قررت الشركة تنفيذ حقّها في إنهاء اتفاقية البيع وفقاً للشروط والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية.

وقرر مجلس إدارة الشركة مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش (القطاع السادس) البحري الاستكشافي ذي الإمكانات الواعدة.

وأوضحت الشركة أنها تقيم أثر إنهاء إتفاقية البيع بالتفصيل، متوقعة أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة ومركزها المالي وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات القادمة، ويأتي هذا الأثر الإيجابي، نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

ودانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما تعلنه الشركة، حيث تأسست في ديسمبر عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وتمتلك الشركة أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وكردستان العراق.

وتعمل دانة غاز على مدار ١٤ عاما في مصر للتنقيب عن النفط والغاز ولديها عدة امتيازات برية وبحرية.