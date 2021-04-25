المصرية للاتصالات توقع بروتوكولا لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعات مراكز للاستثمار العقاري

كتب- علاء حجاج:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، بروتوكول تعاون مع شركة مراكز للاستثمار العقاري، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعات الشركة، بحسب بيان صحفي من المصرية للاتصالات اليوم الأحد.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس باسل رمزي العضو المنتدب لشركة مراكز للاستثمار العقاري.

وبموجب هذا البروتوكول تعمل الشركة المصرية للاتصالات على توصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات المملوكة لشركة مراكز للاستثمار العقاري وأبرزها مشروع Di5trict متعدد الاستخدامات في القطامية الجديدة في شرق القاهرة.

وتضمن البروتوكول توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى المشروعات بتقنية (FTTH) وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

كما يمتد التعاون ليشمل مشروع AEON بالإضافة إلى مول تاون سنتر الذي تم افتتاحه في 2020، وفقا للبيان.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن البروتوكول يستهدف تقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية اعتمادًا على ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة .

من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات إن "التعاون مع شركة مراكز للاستثمار العقاري يؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات من قبل شركات التطوير العقاري في مصر". وأضاف "لدينا القدرة على تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء".