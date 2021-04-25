دانة غاز تقرر العدول عن بيع أصولها البرية في مصر

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة دانة غاز، المدرجة في بورصة أبوظبي، اليوم الأحد، عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر، والتي تم الإعلان عنها سابقاً يوم 25 أكتوبر الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إنه تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين، وذلك قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع والذي توافق في يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة أنها أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار.

وقرر مجلس إدارة الشركة اليوم مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش (القطاع السادس) البحري الاستكشافي ذي الإمكانات الواعدة.

وأوضحت الشركة أنها تقيم أثر إنهاء اتفاقية البيع بالتفصيل، متوقعة أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة ومركزها المالي وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات القادمة، ويأتي هذا الأثر الإيجابي، نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في البيان، إنه ثبت وجود صعوبات بين الطرفين لاستيفاء الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية البيع، وعقب انتهاء الموعد المحدد للوفاء بهذه الشروط، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب والتمعّن، قررت الشركة تنفيذ حقّها في إنهاء اتفاقية البيع وفقاً للشروط والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية.

وأضاف أن دانة غاز تتمتع بسجل حافل بالنجاح في مصر على مدى السنوات الـ14 الماضية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل التزامها التام بإدارة أصولها في مصر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة المصرية.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى تحقيق أكبر مردود ممكن من أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز وتوجيه تركيزها نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لمنطقة امتيازها البحري الواقعة ضمن القطاع السادس.

وتخطط الشركة لحفر بئر استكشافية فيها خلال الربع الأول من عام 2023، بحسب الرئيس التنفيذي.