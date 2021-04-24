اتفاقية لصرف تعويضات المواطنين عن توسعة الطريق الدائري من خلال مكاتب البريد



كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للبريد بهدف تسهيل صرف التعويضات المالية للمواطنين شاغلي العقارات المزالة في المناطق التي تشهد أعمال توسعة للطريق الدائري من خلال مكاتب البريد بكامل قيمتها دون خصم أي استقطاعات.

وقع بروتوكول التعاون؛ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال وزير الاتصالات إن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها ومحافظة القاهرة.

وأوضح أن البروتوكول يعد خطوة وثابة على طريق تحقيق التحول الرقمى والشمول المالي حيث أنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك تعاون وثيق بين محافظة القاهرة والبريد المصري يمكن من خلاله أن يتحصل المواطنين شاغلىي العقارات المزالة على استحقاقاتهم المالية من محافظة القاهرة من خلال حسابات تفتح لهم في هيئة البريد المصري وصرف هذه الاستحقاقات من خلال الوسائل المصرفية الرقمية التي يتيحها البريد.

وأضاف أن محافظة القاهرة هي أول محافظة توقع مثل هذا البروتوكول مما يمثل حافزا لتقديم خدمات رقمية أخرى وباقة من خدمات الشمول المالي للمواطنين.

وقال خالد عبد العال محافظ القاهرة إن هذا البروتوكول سيسهم في تقديم خدمة هامة للمواطنين والعاملين بالمحافظة من خلال منظومة رقمية.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يتيح للبريد المصري صرف تعويضات المواطنين الناتجة عن أعمال توسعة الطريق الدائري بالقاهرة والتي أقرتها محافظة القاهرة عبر مكاتب البريد بما يساهم في التيسير على المواطنين وتقديم الخدمة لهم بالجودة المطلوبة بالاعتماد علي الامكانيات الهائلة التي يتمتع بها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع بما يضمن تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وقال إنه سيتم صرف المستحقات المالية المقررة للمستفيدين بكامل قيمتها دون خصم أي استقطاعات أو عمولات عن طريق انشاء حساب جاري لكل مواطن مستفيد طبقاً للبيانات الواردة من محافظة القاهرة دون الحاجة إلى حضور المستفيد بشخصه إلى مكتب البريد وبمجرد تغذية الحساب بقيمة التعويض يتمكن المواطنين من صرف المبالغ المقررة في نفس الوقت بكل سهولة.