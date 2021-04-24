اختيار شريف حبيب رئيسًا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

12:53 م السبت 24 أبريل 2021
اختيار شريف حبيب رئيسًا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

شريف حبيب

كتبت – شيماء حفظي:

كشف مصدر بوزارة قطاع الأعمال، لمصراوي، أنه تم الاتفاق مع شريف حبيب المحافظ السابق، ورئيس نادي المقاولين العرب سابقا، لتولي منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم.

وحبيب، كان نائبا لرئيس شركة "المقاولون العرب"، ورئيسا لمجلس إدارة المركز الطبي لـ"المقاولون العرب"، ورئيسا مجلس إدارة نادي "المقاولون العرب".

ويأتي اختيار حبيب، بعد استقالة مصطفى عبده، نجم النادى الأهلي السابق، واعتذاره عن عدم الاستمرار فى مهمته كرئيس لشركة كرة القدم بنادى غزل المحلة.

وبرر عبده استقالته عن مهمته التي لم تستمر طويلا، في بيان رسمي، بأنها بسبب تعارضها مع عمله بقناة النادي الأهلي وصعوبة الجمع بينهما.

وأسست شركة غزل المحلة التابعة لقطاع الأعمال العام، شركة جديدة منفصلة لإدارة شؤون كرة القدم تحت اسم شركة غزل المحلة لكرة القدم، والتي من المقرر طرح نسبة ثلثي أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

واستقال عبده، قبل يومين من أول اجتماع للجمعية العامة للشركة الجديدة والذي كان مقررا له 5 أبريل الجاري، وبعدها تم تكليف قائم بالأعمال محله لحين اختيار رئيس جديد للشركة.

وقال المصدر، إن تم الاتفاق مع حبيب، بالإضافة إلى أن الوزارة تفاوض أكاديمية هولندية، لتدخل شريكا فنيا مع الشركة الجديدة في نشاط كرة القدم.

وأوضح المصدر، أن الوزارة اجتمعت مع شركة برايم والإدارة الجديدة للشركة، للتوقيع على اتفاق تولي برايم استشاري طرح الشركة في البورصة، متوقعا أن يتم التوقيع خلال أيام لتبدأ بعدها برايم في إجراءات الطرح.

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شريف حبيب وزارة قطاع الأعمال شركة غزل المحلة لكرة القدم

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