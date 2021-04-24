بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 779 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات

أمس بنسبة 0.38%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1777.2 دولار، في نهاية جلسة أمس آخر تعاملات الأسبوع.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية