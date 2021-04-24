تعرف على أسعار السمك مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت - دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار نهاية الأسبوع الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه الخميس الماضي، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا خلال تعاملات اليوم بين 30 و130 جنيهًا، وهو سعر الأمس وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.