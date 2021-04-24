أسعار الذهب العالمية تتراجع في نهاية تعاملات الأسبوع
09:39 ص السبت 24 أبريل 2021
القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات
أمس بنسبة 0.38%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر الأوقية 1777.2 دولار، في نهاية جلسة أمس آخر تعاملات الأسبوع.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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