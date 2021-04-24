أسعار الذهب العالمية تتراجع في نهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات

أمس بنسبة 0.38%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1777.2 دولار، في نهاية جلسة أمس آخر تعاملات الأسبوع.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.