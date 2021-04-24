أسعار الذهب العالمية تتراجع في نهاية تعاملات الأسبوع

09:39 ص السبت 24 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات

أمس بنسبة 0.38%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1777.2 دولار، في نهاية جلسة أمس آخر تعاملات الأسبوع.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب العالمية تراجع أسعار الذهب البورصات العالمية

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