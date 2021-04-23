شعبة مواد البناء تجيب: هل ترتفع أسعار الحديد والأسمنت بعد زيادة البنزين؟

04:23 م الجمعة 23 أبريل 2021
شعبة مواد البناء تجيب: هل ترتفع أسعار الحديد والأسمنت بعد زيادة البنزين؟

الحديد

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد والأسمنت لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة صباح اليوم.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، كما أبقت على أسعار السولار والمازوت للقطاع الصناعي.

وأضاف الزيني، أن كل سيارات نقل مواد البناء ومن ضمنها الحديد والأسمنت تعمل بالسولار، مشيرا إلى أنه مع إبقاء الحكومة على سعر السولار كما هو دون تغيير فلن تحدث زيادة في الأسعار.

ويصل سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه، وفقا لبيان البترول، وهي نفس أسعار الفترة الماضية، وستستمر هذه الأسعار حتى يونيو المقبل.

وبحسب الزيني، فإن أسعار الحديد والأسمنت مستقرة حاليا عند نفس مستوياتها منذ شهر مضى.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 12700 و 13650 جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك 13200 و 13850 جنيه.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 675 و 820 جنيهًا، ومتوسط سعر الطن للمستهلك بين 850 و 950 جنيهًا.

ووفقا لبيان وزارة البترول، ستكون أسعار البنزين الجديدة سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

أسعار الحديد أسعارالأسمنت أحمد الزيني مواد البناء

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