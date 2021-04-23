أسعار الذهب تقفز 11 جنيهًا في مصر خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام 11 جنيها، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 768 جنيهًا الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.

وعالميا، استقر الذهب في التعاملات اليومية، الجمعة، لكنه يتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية، ما ضغط على عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضًا من ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش.

وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار أمس الخميس، وأضاف نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار للأونصة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع. كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند لأعلى مستوياتها منذ 2013، ما قاد صادرات الذهب السويسرية للارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر.