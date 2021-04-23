أول زيادة لأسعار البنزين منذ عام ونصف.. ماذا حدث؟

كتبت – شيماء حفظي:

رفعت الحكومة اليوم الجمعة، أسعار البنزين 25 قرشا، لأول مرة منذ عام ونصف، أي منذ بداية تطبيق الآلية الجديدة لتسعير المنتجات البترولية.

أول زيادة في عام ونصف

وكانت الحكومة بدأت تطبيق آلية التسعير الجديدة لتحديد أسعار المنتجات البترولية في أكتوبر 2019، ومنذ ذلك التاريخ أصدرت الحكومة 7 قرارات لتحديد الأسعار، كل قرار يطبق لمدة 3 شهور.

وكانت آخر زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة في يوليو 2019، والتي كانت آخر مراحل تطبيق برنامج تحرير سعر المنتجات البترولية، ثم بدأت الحكومة خلال الثلاثة شهور التالية "يوليو – أكتوبر" مراقبة أسعار الخام عالميا لتحديد الأسعار في السوق المحلي.

ومنذ أكتوبر 2019 – أول اجتماع للجنة التسعير – خفضت الحكومة أسعار البنزين مرتين، وثبتتها 4 مرات، فيما أقرت زيادة واحدة وهي المعلنة اليوم.

الأسعار الجديدة

أعلنت الحكومة، صباح اليوم، زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، مع تثبيت أسعار السولار.

وقالت الحكومة، إن تطبيق الأسعار الجديدة يبدأ من صباح اليوم الجمعة، وحتى نهاية يونيو المقبل.

وأصبحت الأسعار بدءًا من اليوم وحتى نهاية يونيو كالتالي: 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

لماذا رفعت الحكومة البنزين؟

تعتمد لجنة تسعير الوقود في السوق المحلي، على عدد من العوامل، أهمها متوسط أسعار النفط عالميا خلال الثلاثة شهور السابقة للقرار، ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ومنذ أزمة كورونا في 2020 وتداعياتها الاقتصادية، شهدت أسعار البترول تذبذبات حادة، نتيجة تغير التوقعات بشأن الطلب وتعافي الاقتصادات.

وأسهمت عوامل متعددة في تراجع حاد لأسعار البترول حيث وصل سعر برميل البترول إلى نحو 22.74 دولار لخام برنت في نهاية مارس 2020 منخفضا بنسبة 65.5% أي الثلثين مقارنة بنهاية عام 2019.

لكن مع بداية 2021، وزيادة التفاؤل بشأن لقاحات كورونا، عادت أسعار النفط للارتفاع حتى تجاوزت مستوى 60 دولارًا للبرميل لخام برنت، لتعود إلى مستوياتها قبل تداعيات أزمة كورونا المستجد.

هل يرتفع البنزين مرة أخرى في 2021؟

تعتمد توقعات أسعار البنزين في السوق المحلي، على التوقعات العالمية بشأن أسعار البترول، والتغيرات التي تطرأ على حركة تجارة النفط.

وستنظر الحكومة على مدار الشهرين المقبلين، التغيرات في سوق النفط العالمي، لتحدد مستوى أسعار البنزين بدءا من يوليو المقبل.

وتوقع خبراء بترول ومحللون، في تقرير سابق لمصراوي، أن تتراوح أسعار البترول بين 50 و65 دولارا للبرميل في عام 2021 مع عودتها لمستويات قبل كورونا، فيما يتوقع بنكا جيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس حدوث دورة ارتفاع أسعار جديدة للنفط عندما يتوقف الوباء.

وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم، كانت التوقعات الأكثر تفاؤلا هي عودة أسعار النفط الخام العالمية نحو منطقة 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.

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