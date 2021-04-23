زيادة وخفض.. 7 قرارات للحكومة بشأن أسعار البنزين في عام ونصف (تفاعلي)

كتبت – شيماء حفظي:

رفعت الحكومة اليوم الجمعة، أسعار البنزين 25 قرشا، لمدة 3 أشهر، في 7 قرار للجنة تسعير الوقود التي تحدد سعر المنتجات البترولية في السوق كل ربع سنة.

ويأتي قرار رفع أسعار البنزين خلال الربع الثاني من العام 2021، بعدما قررت اللجنة تثبيت الأسعار في الثلاثة شهور الأولى من العام.

ويستعرض مصراوي، قرارات الحكومة في 7 اجتماعات للجنة تسعير الوقود منذ بداية تطبيق سياسة التسعير الجديدة:

1 – أكتوبر 2019

بدأت لجنة تسعير الوقود، تطبيق سياسة التسعير ربع السنوية في أكتوبر 2019، وكان أول قرار للجنة خفض أسعار المنتجات البترولية 25 قرشا وتثبيت السولار، وكانت الأسعار حينها 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وسعر السولار 6.75 جنيه.

2 – يناير 2020

ثاني اجتماع للجنة تسعير الوقود، وقررت في هذا الاجتماع تثبيت الأسعار لتظل كما كانت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019.

3 - أبريل 2020

ثالث اجتماع للجنة، وقررت فيه خفض لتر البنزين 25 قرشا، وتثبيت السولار، وأصبحت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

4 – يوليو 2020

رابع اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، واستقرت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

5 – أكتوبر 2020

خامس اجتماع للجنة وقررت فيه أيضا تثبيت الأسعار، وظلت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

6 – يناير 2021

سادس اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار للمرة الثالثة على التوالي، عند 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

7 – أبريل 2021

سابع مرة تجتمع فيها لجنة تسعير الوقود وقررت زيادة أسعار البنزين 25 قرشا للتر، وتثبيت أسعار السولار.

وأصبحت الأسعار بدءا من اليوم وحتى نهاية يونيو كالتالي: 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.