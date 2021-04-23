الحكومة ترفع أسعار البنزين 25 قرشًا

كتب- أحمد السيد:

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، برفع أسعار البنزين بقيمة ٢٥ قرشا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو2021، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب البيان، فإنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ليصبح بنزين ٨٠ بسعر 6,50 جنيه للتر و7,75 جنيه للتر البنزين 92 و8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا