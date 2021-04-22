الحكومة تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 965 مليار جنيه العام المقبل

05:10 م الخميس 22 أبريل 2021
الحكومة تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 965 مليار جنيه العام المقبل

محمد معيط وزير المالية

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن وزارة المالية تعتزم إصدار أوراق مالية بالعملة المحلية (أذون وسندات) بقيمة 964.5 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 974.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بتراجع نحو 10 مليارات جنيه.

وبحسب بيانات مصادر التمويل التي حصل عليها مصراوي بمشروع موازنة 2021-2022، تعتزم وزارة المالية إصدار سندات خزانة بالعملة المحلية خلال العام المالي المقبل بقيمة 670 مليار جنيه مقابل 700 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بتراجع 30 مليار جنيه.

كما تعتزم المالية إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بقيمة 294.5 مليار جنيه مقابل 274.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بزيادة نحو 20 مليار جنيه.

كما تعتزم وزارة المالية الاقتراض بالعملات الأجنبية وإصدار أوراق مالية أجنبية بقيمة 104 مليارات جنيه منها 96 مليار جنيه عن طريق إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم.

وزارة المالية سندات خزانة أوراق مالية

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