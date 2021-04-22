مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

02:09 م الخميس 22 أبريل 2021
مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.4%، إلى مستوى 10600 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 12 مليون، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 8.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 20.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.21%، إلى مستوى 10642 نقطة.

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