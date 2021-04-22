بعد قفزتها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس بعد قفزتها الكبيرة أمس.
وكان سعر جرام الذهب في مصر صعدت أمس 8 جنيهات للجرام الواحد، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 780 جنيهًا، وهو نفس مستواه أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6240 جنيهًا.
وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.21%؛ ليسجل سعر الأوقية 1789.9 دولار، في الساعة 12:20 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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