التضامن تبدأ صرف الدعم الاستثنائي لـ 2696 مرشدا سياحيا الأحد المقبل

كتبت- ياسمين سليم:



تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأحد المقبل صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2696 مرشدا سياحيا من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، حيث من المقرر أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد لمدة شهر من تاريخ بدء الصرف.



وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدفعة الأولى تم صرفها في سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية في فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد.



وذكرت أن قرار استئناف صرف الدعم يأتي استجابة للتظلمات التي تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف في المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم في الدعم أو الذهاب إلى مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.



وأكدت الوزيرة أن الدولة حريصة على توفير كافة وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات وخاصة في وقت المحن.



وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg



وبحسب البيان، تأتي مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.