المالية: إصدار نشرة كل 6 أشهر وتقرير سنوي عن الدين العام

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا بإصدار نشرة نصف سنوية للديون الحكومية وتقرير سنوي للإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام ونشرهما على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبحسب القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2021، المنشور في الوقائع المصرية التابعة للجريدة الرسمية اليوم الخميس، تتولى الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية بالتنسيق مع وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة الدين العام، والإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام إعداد ونشر ما يلي على موقع وزارة المالية، وذلك بعد موافقة نائب وزير المالية للسياسات المالية:

- نشرة الدين نصف السنوية، والتي يجب أن تتضمن البيانات التفصيلية لدين أجهزة الموازنة العامة (الحكومة المركزية) سواء المديونية المحلية أو الخارجية بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول.

- التقرير السنوي للإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام، في ضوء الأهداف والغايات المبينة في استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية السابقة، على أن يتضمن التقرير البيانات السنوية الفعلية لدين أجهزة الموازنة العامة (الحكومة المركزية) سواء المديونية المحلية أو الأجنبية بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول والضمانات الحكومية.

