صعود كبير ومفاجئ لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

04:41 م الأربعاء 21 أبريل 2021
صعود كبير ومفاجئ لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقفز الجرام، الواحد 8 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكان سعر جرام الذهب في مصر تراجع في تعاملات الصباح 3 جنيهات.

وقال الدكتور ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز إلى 780 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 891 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6240 جنيهًا.

وأرجع فرج، ارتفاع الذهب في مصر تأثرًا بالصعود في البورصات العالمية.

وبحسب فرج، فإن سعر الذهب في البورصات العالمية سيستمر في الصعود خلال الفترة المقبلة.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.74%؛ ليسجل سعر الأوقية 1791.8 دولار، في الساعة 4:16 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية

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